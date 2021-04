Sanremo: è online il sito dedicato al 'Festival dei Boschi', il primo festival di art-educazione in Italia

Popoli in Arte aps annuncia la creazione di un sito internet www.festivaldeiboschi.it dedicato all'ormai consueta manifestazione sanremese, dal 2014 nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo, che quest'anno arriverà alla settima edizione.



“Il portale sarà dedicato a presentare - si spiega nel comunicato - la nuova edizione ma al tempo stesso a creare quel collegamento e qual ponte tra un'edizione e l'altra oltre che tra tutte le persone che seguono e partecipano alla manifestazione. Inoltre apprendendo da articoli di giornale le difficoltà economiche che potranno mettere a rischio gli eventi estivi l'organizzazione allarga la platea. Si apre per il primo anno alle sponsorizzazioni e alle partnership con privati e imprese per contribuire il più possibile alla piena realizzazione dell'evento, importante tradizione che può dare un ottimo contributo all'attesa ripresa estiva economica e sociale.



Quest'anno il Festival dei Boschi sarà il 7 e 8 agosto riproponendo l'apertura il sabato pomeriggio e la grande chiusura sempre sul prato di San Romolo la domenica sera. La manifestazione si inserisce all'interno degli eventi di promozione sociale e territoriale, dell'entroterra e delle sue peculiarità. Ci saranno come di consueto tanta musica, escursioni, laboratori artigianali e artistici in un offerta completa per tutta la famiglia, valorizzando artigiani, artisti e guide escursionistiche locali.

Attraverso il sito internet oltre ad avere tutte le informazioni ed il programma sempre più dettagliato, si potrà prenotare la propria partecipazione che come lo scorso anno sarà soggetta a numeri chiusi per ogni attrazione. Questo per garantite tutte le precauzioni anticovid necessarie a garantire la massima sicurezza.

L'occasione dell'annuncio di pubblicazione del sito è anche il momento ideale per richiamare tutto il ‘popolo del festival dei boschi’ per una più ampia condivisione di contenuti multimediali e informazioni anche relative alle passate edizioni che troveranno spazio anche nel portale”.