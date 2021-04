Rallye di Sanremo un successo per l'Assessore Faraldi: “Con Festival e 'Classicissima' un piccolo aiuto all'economia”

“Siamo davvero contenti per il Rallye di Sanremo che si è svolto in questo ultimo fine settimana. E’ stato sicuramente un successo organizzativo e anche a livello cittadino, a corollario di altre due manifestazioni importanti, come il Festival e la ‘Milano-Sanremo’. Questa si possono sicuramente fare in sicurezza, creando valore aggiunto sul piano della promozione che delle presenze alberghiere. In questo modo, ed è un motivo di orgoglio, è un aiuto che si può dare all’economia cittadina”.

Sono le parole dell’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, a commento del weekend sanremese dedicato al Rally, che ha visto tanta gente in città, dove hanno lavorato ovviamente più gli alberghi mentre bar e ristoranti sono ancora alle prese con l’asporto e il delivery. Ora si pensa a maggio e all’estate: “Per maggio la vedo un po’ difficile perché ci sono ancora difficoltà sulle vaccinazioni e, quindi, anche sull’eventuale gestione delle manifestazioni a cui stiamo pensando. Penso che qualcosa potrà muoversi a giugno, anche se dobbiamo ancora capire come. Lo scorso anno quanto è stato fatto è stato circoscritto ma servono delle linee guida che, al momento non ci sono”.

Al momento l’Amministrazione sta pensando a qualche appuntamento da proporre nel corso dell’estate? “Sono arrivate molte proposte, anche interessanti, per manifestazioni sportive. Ma, per non dare false aspettative preferiamo aspettare e capire come e dove si possono organizzare. Se poi salta tutto come facciamo? Stiamo valutando serenamente le proposte, compatibilmente con i problemi economici che ha anche il Comune e, ovviamente, anche con le questioni sanitarie. Quello che si può fare lo facciamo e gli appuntamenti che si sono svolti lo dimostrano, magari con l’aiuto di tutti, compreso il tavolo del turismo. Al momento, però, è tutto un po’ aleatorio”.

C’è in previsione l’ormai noto appuntamento promesso dalla Rai, ma ovviamente non si sa ancora se e quando potrà essere proposto. Dovrà forzatamente essere una manifestazione all’aperto e dovrà consentire l’afflusso di pubblico ma, almeno per ora, non si conoscono i termini di distanziamento sociale che saranno attuati quest’estate. Il Comune di Sanremo e il suo Assessorato al Turismo sono pronti per organizzare qualche appuntamento, ma servono certezze a livello nazionale, per poterli programmare.