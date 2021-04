Il Covid non ferma la Giraglia: il 16 giugno la storica regata partirà da Sanremo

Quest'anno la Rolex Giraglia partirà da Sanremo. L'atteso appuntamento internazionale dedicato alla vela si terrà il 16 giugno. La scelta sulla città dei fiori è maturata di fronte alla impossibilità di organizzare l'evento a Saint-Tropez. Per il Comune matuziano, la scelta degli organizzatori della storica regata, rappresenta l'opportunità di vivere un’altra occasione importante sotto il profilo turistico.

"Ne siamo molto orgogliosi. - commenta il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - Ringrazio il presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli e il presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi, che incontrerò giovedì. La Rolex Giraglia è una delle regate più prestigiose al mondo e poterla ospitare è il miglior trampolino di lancio per l’estate 2021 e per la ripartenza economica del comparto turistico".



"Con impegno e caparbietà abbiamo lavorato in questi mesi per poter fare in sicurezza il Festival di Sanremo, la Milano-Sanremo e il Rallye di Sanremo, e ora con la stessa determinazione lavoriamo per la Rolex Giraglia in programma il 16 giugno. Credo che sotto questo profilo Sanremo sia un caso unico in Italia: abbiamo sempre agito con la massima determinazione per sfruttare ogni possibilità consentita, di concerto con la Prefettura e tutti gli enti competenti che ringrazio. - prosegue il primo cittadino - Questa è stata la nostra strategia per lanciare un forte messaggio di una città che non ha voluto arrendersi e per sostenere con ogni mezzo il nostro comparto turistico-commerciale in questo primo quadrimestre 2021 così difficile”.



Questa mattina Biancheri, accompagnato dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi e dal presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli, ha avuto un primo incontro preliminare in Prefettura per coordinare l’organizzazione dell’evento, a cui seguirà un tavolo tecnico con tutte le autorità competenti.



Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi: "Con circa 250 imbarcazioni in gara è prevista l’affluenza di 3-4 mila persone, che inizieranno ad arrivare a Sanremo dalla settimana prima. La Rolex Giraglia oltre che rappresentare una vetrina mondiale eccezionale è una straordinaria opportunità per il comparto ricettivo sanremese. Un’opportunità che abbiamo colto al volo così abbiamo fatto con gli altri eventi a cui non abbiamo voluto rinunciare in questa prima parte del 2021, come il Festival, la Milano-Sanremo e il Rallye. Con la Rolex Giraglia si chiude il cerchio: nonostante le tante criticità del periodo Sanremo rimane una delle poche città italiane, forse l’unica di queste dimensioni, ad aver voluto e potuto organizzare eventi di questa portata in un quadro così complesso”.