Annullato lo spettacolo di Angelo Pintus a Sanremo: ecco come ottenere i rimborsi

E' stato annullato lo spettacolo di Angelo Pintus a Sanremo. Ne ha dato notizia la direzione del Teatro Ariston dove si sarebbe dovuto svolgere l'atteso show 'Destinati all'estinzione' già più volte rinviato a causa delle disposizioni nazionali sul Covid.



In una nota dal teatro di Sanremo spiegano: "In considerazione delle condizioni legate alla pandemia di Covid 19, alle continue variazioni delle restrizioni legate alla sua diffusione, nonché per la certezza che a breve non sarà possibile la riapertura dei Teatri con capienza piena, Angelo Pintus ha deciso che le date dello spettacolo 'destinati all'estinzione', riprogrammate più volte e a oggi previste per i prossimi mesi di maggio e giugno 2021, sono definitivamente cancellate, quindi non verranno più recuperate".

Le richieste di rimborso, esclusivamente per i biglietti acquistati direttamente presso la cassa del Teatro Ariston o sulla biglietteria on-line (Webtic) del Teatro Ariston andranno fatte compilando la scheda a questo LINK. "Inserendo i dati richiesti (nome, cognome, contatti, Iban) ed allegando scansione leggibile dei biglietti. - aggiungono gli organizzatori - I rimborsi per i biglietti acquistati tramite Ticket One dovranno essere richiesti direttamente a loro e con le procedure da loro indicate. Il rimborso sarà effettuato a partire da lunedì 19 aprile entro 30 gg. dalla data di richiesta".