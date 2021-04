Sanremo: 300 mila euro di ristori per le conseguenze del cambio di ‘colore’ durante il Festival, i commercianti “Grazie al sindaco per aver mantenuto la promessa”

In un periodo non certo facile per i conti pubblici, il Comune di Sanremo mette mano al portafoglio e prepara 300 mila euro di ristori per le attività commerciali di zona. Una boccata d’ossigeno specie per chi tanto ha patito nella settimana del Festival al tempo delle restrizioni anti covid.

Con il piano vaccinale che sembra entrare nel vivo, la fine del tunnel pare sempre più vicina e i ristori previsti dal Comune potrebbero essere la ‘benzina’ necessaria per arrivare alla tanto attesa normalità. Ma come ha reagito il tessuto commerciale cittadino all’annuncio del sindaco Alberto Biancheri?

“Il sindaco ha mantenuto la parola data all’incontro fatto sotto il Festival, quando si era preso l’impegno di aiutare le imprese che hanno avuto difficoltà - commenta ai nostri microfoni Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo - ora bisogna capire come questa somma sarà destinata alle attività e speriamo che sia un piccolo aiuto per chi ha avuto difficoltà durante il Festival con i cambi di ‘colore’. Ora aspettiamo una risposta anche dalla Regione”.

“Sono fondi legati alla settimana del festival, ne avevamo parlato anche durante l’incontro con il presidente Toti - aggiunge Domenico Alessi per Confesercenti - non la distribuzione dei fondi sarà facile da gestire, speriamo di capirne di più nei prossimi giorni. Ma è un’importante aiuto per chi ha subìto danni con i cambi di ‘zona’ nella settimana del Festival”.