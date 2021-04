Covid nelle scuole: 1 nuovo caso in una scuola media del distretto ventimigliese

Nelle ultime 24 ore, è stato registrato un nuovo caso di positività al Covid nelle scuole della provincia di Imperia. Si tratta di un alunno della scuola secondaria di primo grado nel distretto ventimigliese.



"Come previsto dall’apposito protocollo, tramite il Dipartimento di Prevenzione, è stata attivata l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate" - sottolineano da ASL 1.