Prodotti di eccellenza e antiche ricette dei maestri artigiani CNA: le focacce e i dolci del Panificio Nervino di Imperia

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo “La bontà del pane”, un laboratorio moderno, dove il giovane Lugi Nervino prosegue l’attività di famiglia utilizzando attrezzature e forni di ultima generazione e garantendo sempre prodotti di grande eccellenza e nel rispetto dei gusti e sapori della migliore tradizione.

L'azienda ha dimostrato anche grande sensibilità all’ambiente scegliendo per le cotture un combustibile a zero emissioni di anidride carbonica con l’installazione di forni a pellet, a basso impatto ambientale e che danno un leggero tocco del profumo della legna a tutta la produzione. Inoltre tutti i prodotti sono più digeribili e salutare grazie ad una fermentazione lunga con l'utilizzo delle celle ferma-lievita, che consentono di ridurre notevolmente la percentuale di lievito di birra.

Visitando questo panificio sentirete immediatamente il profumo di una produzione giornaliera in grado regalare gusto e fragranza e sarete accolti dalla competenza e gentilezza di Marcella pronta ad accompagnarvi nella scelta dei prodotti appena sfornati ed a svelarvi storia e segreti delle ricette.

Il segreto del successo di questo panificio sta anche nella grande varietà dell’offerta. Oltre ai diversi tipi di pane troverete ottime focacce, alte e soffici, le croccanti e sfiziose “ciappe”, proposte in vari gusti, dal rosmarino al peperoncino e che possono essere un gradevole sostituto del pane.

Interessanti anche le due versioni del pan del marinaio, una con il cioccolato ed una più tradizionale con canditi e uvetta, ma entrambe senza uso del Marsala e quindi adatte anche ai bambini.

Imperdibili i “gobeletti” e da applausi la “stroscia”. Il tutto ottenuto grazie alla grande esperienza di famiglia e alla scelta di materie prime sempre di grande qualità.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Il panificio pasticceria Nervino si trova a Imperia a questi indirizzi: in via Argine Destro 565 il laboratorio e in via Sant'Antonio 10 la vendita al dettaglio. Mail: luigi.nervino@gmail.com; telefono 349-5207982.

Sito intenet: www.labontadelpane.it/index.html

