Taggia: Antea Edizioni ha pubblicato "Il viaggio di Patty", una favola per figli e genitori

E' appena uscito “Il viaggio di Patty”, il secondo libro della collana Virgola, per la Antea Edizioni di Taggia, dell'editore Angelo Giudici. Una collana dedicata ai piccoli lettori che con questa favola racconta il viaggio meraviglioso e avventuroso intrapreso da Patty insieme a diversi simpatici personaggi che la guideranno nel suo sogno di diventare un'onda.

"Il sogno è motivo su cui ci porta a riflettere l'autrice, Patrizia Massano, che vuole comunicare ai piccoli ma anche ai loro genitori, il potere di credere nella vita e nella realizzazione dei nostri progetti. - racconta Angelo giudici - Il messaggio mira ad infondere ottimismo in un periodo, come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, in cui è difficile guardare al futuro".



"L'autrice vuole guidare anche i lettori più adulti oltre il buio del momento attuale con il suo recente libro di poesie 'Come i fari del porto' (della stessa Casa Editrice, ndr) perchè, come scrive, 'ci saranno sempre i fari del porto a riportarci a casa'” - conclude Giudici.