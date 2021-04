Sanremo: per il centenario di Italo Calvino, l'Assessore Ormea incontra a Roma il direttore della Biblioteca Nazionale Centrale

In previsione del centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino, l’assessore alla cultura Silvana Ormea si è recata a Roma per incontrare il direttore della Biblioteca Nazionale Centrale, dottor Andrea De Pasquale.

“Un incontro molto proficuo – commenta l’assessore Ormea – per avviare un progetto di collaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, la Biblioteca Nazionale Centrale e il Comune di Sanremo nel nome di Calvino e della sua famiglia. La nostra città possiede il prestigioso 'Fondo Mario Calvino – Eva Mameli Calvino' e desideriamo trovare delle nuove forme di valorizzazione promuovendo ricerche, pubblicazioni e attività culturali non solo della figura di Italo e della sua famiglia ma anche dei luoghi calviniani, ovviamente con particolare riferimento alla nostra città, chiamata a celebrare i 100 anni della nascita dello scrittore. E sono certa che la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sia un interlocutore di primissimo livello per attuare tutto questo. Ringrazio il direttore De Pasquale per la grande disponibilità e professionalità, maturata grazie a incarichi di prestigio, in ultimo proprio la direzione della Biblioteca Nazionale Centrale. Mi piace ricordare che il direttore è un sanremese che ha sempre a cuore le sue origini e che, proprio per questo, ha saputo raccontarmi di Calvino con grande preparazione e sensibilità. Quello di ieri è stato davvero un incontro molto interessante, durante il quale ho avuto la possibilità di immergermi nella letteratura italiana del Novecento e i suoi protagonisti, tra cui, appunto, il 'nostro' Italo Calvino”.