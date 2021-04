Sanremo: alla Foce anche un nuovo tubo per lo scarico a mare della fogna, intervento da 400 mila euro (Foto)

È stato posato nelle ultime ore il tubo che servirà a mettere in sicurezza lo scarico fognario in zona Foce, proprio dove sono in corso i lavori da quasi 2 milioni di euro per la costruzione delle due nuove scogliere e il ripascimento delle spiagge.

Si tratta del tubo di emergenza per lo scarico fognario che si immergerà in mare fino a 200 metri dalla costa per evitare che ci siano problemi di natura sanitaria e di salubrità del mare.

“Un intervento da circa 400 mila euro che va a risolvere una situazione importante anche per la salute pubblica” commenta ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella.

Un lavoro atteso e cruciale per evitare possibili nuovi problemi con lo scarico a mare delle acqua nere, tema a dir poco delicato in una Sanremo che ogni anno, in estate, fa i conti con una lunga serie di divieti di balneazione.