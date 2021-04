San Bartolomeo al Mare: presentata alle imprese nuova funzionalità del sito del Comune

Gli Assessori Alessandra Gamalero e Davide Salerno, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare, hanno presentato alle Associazioni di categoria nei giorni scorsi, durante un incontro svoltosi online, una delle funzionalità del nuovo sito internet istituzionale, che consente alle attività produttive aventi sede nel territorio del Comune di avere e gestire una propria pagina web di presentazione. Nelle prossime settimane, la funzionalità verrà presentata agli Associati delle varie categorie e a seguire a tutte le imprese che vorranno essere recensite.

"Questa funzionalità - hanno spiegato Gamalero e Salerno - è molto importante perché consente alle imprese di entrare in un sito istituzionale e di beneficiare di conseguenza di un posizionamento organico di rilievo sui motori di ricerca. Inoltre, questi dati saranno integrati anche nel sito turistico che è in fase di progettazione".

Durante l'incontro, sono stati comunicate anche altre informazioni che riguardano l'attività di aggiornamento digitale che il Comune di San Bartolomeo al Mare sta portando avanti, in particolare il censimento in Google Maps di circa 60 punti di interesse, la cui proprietà verrà acquisita dal Comune, in modo da poterne gestire testi, foto, indicazioni, orari, anche in funzione turistica.