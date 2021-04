La resistenza raccontata dalla scrittrice Anna Sarfatti: incontro on line per i bambini dell'I.C. di Diano Marina

Giovedì si terrà un incontro on line con la scrittrice Anna Sarfatti. L'iniziativa culturale è stata organizzata dall’associazione Cumpagnia du Servu di Cervo in collaborazione con l’IC di Diano Marina.

Saranno coinvolte le classi quarte e quinte della scuola primaria: gli alunni saranno collegati in streaming via web, in un duplice orario (dalle 9 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12) e dialogheranno con l’autrice per approfondire il tema della Resistenza grazie al libro Fulmine, un cane coraggioso. La Resistenza raccontata ai bambini (Anna e Michele Sarfatti, Mondadori).

"L’iniziativa rientra tra le attività del Patto per la lettura siglato per il triennio 2020/2022 tra il Comune di Cervo e le associazioni del territorio, cui ha aderito anche la preside dell’IC di Diano Marina, dott. Ssa Patrizia Brosini. - ricordano dal Comune - Dal 2017 Cervo è infatti Città che legge, un titolo assegnato dal Cepell, istituto autonomo del Ministero della Cultura, che premia l’impegno del borgo nella promozione e valorizzazione di attività legate al libro e alla lettura".