Pallavolo: la Nlp Sanremo vince il derby Under 15 maschile, 3-0 sulla Riviera Mazzucchelli

Primo set caratterizzato da molti errori da entrambe le parti con i ragazzi dell'Impresa Edile Amg che, pur olto fallosi al servizio, riescono a fatica ad aggiudicarsi il primo parziale 25/23. Molto meglio il secondo set 25/14 ed il terzo 25/17 nei quali viene fuori il divario tecnico tra le due formazioni.

Questa la rosa: Alessandro Mazzoletti, Thomas Gozzi, Christian Farisano (capitano), Filippo Faraldi, Leonardo Halili, Giovanni Paolo Corsaro, Lorenzo Graglia.

Commento dell' allenatore Michele Minaglia: “Commettiamo ancora troppi errori ed ingenuità. Dobbiamo continuare a lavorare per trovare continuità nel nostro gioco e crescere in alcuni fondamentali in cui siamo ancora un po’ fallosi. Comunque tre punti importanti sia per la classifica sia per il morale della squadra che ha giocato quasi sempre rimaneggiata”.

Con questa vittoria la Amg si porta in testa alla classifica con 11 punti seguita dal Nova Volley con 10, terzo il Primavera Imperia a 9 ma con una gara in meno. Prossimo impegno sabato 24 aprile con l’Alassio Volley nell’impianto sportivo del Mercato dei Fiori.