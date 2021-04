Pallavolo: con la vittoria contro il Volley Sabazia Vado Ligure, il Grafiche Amadeo risale in classifica

Con la vittoria il Grafiche Amadeo risale in classifica e con due partite da recuperare (proprio questa settimana ovvero giovedì e sabato contro spazio sport Genova ed Albissola) può porsi come obiettivo il secondo posto in classifica.

Cesare Chiozzotte, allenatore, dice: “Per noi è la settimana cruciale, i ragazzi sono motivati e consapevoli che con due vittorie possiamo raggiungere i vertici e passare ai play off contro le formazioni del levante".

Domenica 11/04/2021 19.30 - Giornata 8, gara 1023

Palestra villa Citera - via g. Galilei - Sanremo

Grafiche Amadeo Sanremo - Sabazia Ecosavona 3-1

25/19 25/15 19/25 25/23 I

Arbitro: Ponziano Mario, II Arbitro: Basso Piera