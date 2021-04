Covid: code per il vaccino alla stazione di Taggia, Conio "Per il futuro serve maggior coordinazione"

"Per il futuro abbiamo chiesto maggiore coordinazione", così il sindaco di Taggia, Mario Conio, liquida il 'caos' visto ieri con le lunghe code (LINK), presso il centro di vaccinazione Covid, gestito da ASL 1 nei locali presso la stazione ferroviaria.

Troppe persone si sono presentate per farsi vaccinare e la macchina organizzativa si è trovata a dover smistare più richieste di quante fossero inizialmente previste. A causare quello che si potrebbe definire come un ingorgo: l'apertura, inizialmente non preventivata, alla vaccinazione anche dei nati nel 1951. Stando ad alcune indiscrezioni il messaggio, con l'invito a recarsi al centro di Taggia, sarebbe stato lanciato da qualcuno della struttura, all'interno di una chat con molti medici di medicina generale.



A quel punto, con un effetto domino, l'opportunità di farsi vaccinare anche senza prenotazione è diventata quasi virale. Risultato? Lunghe code di auto, assembramenti e persone in coda che si lamentavano per l'organizzazione. Alcuni non hanno potuto ricevere il vaccino. Perchè come se non bastasse, a un certo punto è passato il messaggio distorto che chiunque, indipendentemente dall'anno di nascita, sarebbe stato vaccinato.



Il sindaco Conio ha già avuto un confronto con ASL 1 su quanto successo ieri. "C'è uno sforzo incredibile da parte di ASL 1 nel gestire questa campagna vaccinale. Ieri appare chiaro come ci sia stato un problema e la situazione sia sfuggita di mano. Abbiamo chiesto che non ci sia più un 'tam tam' di voci attraverso canali non ufficiali. Serve maggiore coordinazione tra enti" - ha concluso il primo cittadino.



L'accaduto di ieri dimostra che la macchina organizzativa ha bisogno di ricalibrarsi soprattutto visto che la campagna di vaccinazione dovrà gestire molte più persone. In questo weekend sono state somministrate ben 2mila dosi di vaccino, suddivise oltre che su Taggia, anche sui centri di Camporosso e Imperia.