Federico Crespi & Associati lancia la 'Macchia Digitale': soluzioni facili e accessibili per sfruttare al meglio le potenzialità della rete

Nasce 'La Macchia Digitale', la business unit di Federico Crespi & Associati (La Macchia Blu) che mette trent'anni di esperienza e professionalità al servizio di artigiani, professionisti e piccole imprese, piccoli albergatori, organizzatori di eventi.



Con La Macchia Digitale, Federico Crespi & Associati consente di sfruttare al meglio le potenzialità del mondo digitale applicate ad ogni settore, avviando i piccoli imprenditori a comunicare in modo efficace e profittevole: soluzioni facili e accessibili, strutturate in livelli diversi (small, medium, large e tailor made), con lo scopo di calibrare la giusta soluzione per ogni singolo Cliente.



Inoltre, grazie all'esperienza maturata nella comunicazione turistica, Federico Crespi & Associati è in grado di assistere piccoli e grandi albergatori, aiutandoli a migliorare la distribuzione online delle camere e a incrementare le vendite. Con La Macchia Digitale, Federico Crespi & Associati offre un supporto di tipo strategico che accompagna il Cliente nel delicato mondo dell'online booking e lo aiuta a gestire al meglio la prenotazione diretta e ogni tipo di intervento che riguardi il settore comunicazione. La realtà delle strutture ricettive è molto articolata e complessa: si può raggiungere un buon equilibrio di gestione solo con soluzioni personalizzate, cucite addosso al singolo hotel, albergo o bed and breakfast. Per questo con La Macchia Digitale, Federico Crespi & Associati propone agli albergatori una soluzione tailor made, dedicata specificatamente ad ogni struttura.



La profonda conoscenza delle dinamiche che caratterizzano la comunicazione relativa a eventi e manifestazioni, permette a Federico Crespi & Associati di essere di grande aiuto agli organizzatori di eventi, ai quali è necessario trasferire in Rete ciò che fino a poco tempo fa si faceva tradizionalmente. La Macchia Digitale propone soluzioni efficaci per andare online con azioni strutturate, venendo incontro alla necessità di organizzare e gestire eventi da trasmettere in diretta. Le proposte sono suddivise in differenti possibilità di collaborazione (small, medium, large e tailor made) per consentire a Professionisti, Imprese, Enti pubblici e di formazione, Associazioni e Sindacati di categoria, di accedere con facilità a questi servizi.