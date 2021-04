Ieri problemi per la vaccinazione straordinaria in provincia: Enrico Ioculano "Occorre migliorare l'organizzazione"

“Dopo continue pressioni da parte delle opposizioni e dell'opinione pubblica, Toti ha finalmente deciso di mettere mano alle numerosi scorte di vaccini (su tre vaccini ricevuti uno non viene somministrato) della Regione Liguria. L'implementazione della campagna vaccinale nel weekend appena passato è stata sicuramente un’opportunità per accelerare le somministrazioni, ma ha anche evidenziato alcune importanti lacune organizzative e comunicative”.

Interviene in questo modo il consigliere regionale Enrico Ioculano (PD), che prosegue: “Lo sforzo del personale sanitario e dei volontari coinvolti (pubbliche assistenze, protezione civile, associazioni alpini ecc) è stato assolutamente encomiabile e professionale, ma bisogna sottolineare purtroppo anche ciò che non è andato, in primis alcuni problemi a livello comunicativo, con i possibili beneficiari delle somministrazioni del fine settimana non informati adeguatamente; inoltre, queste mancanze comunicative hanno portato ad assembramenti e code di sei ore che, probabilmente, si sarebbero potuti evitare”.

“Auspico che la vaccinazione continui e a ritmo spedito – termina Ioculano - facendo diventare quella che oggi hanno definito vaccinazione ‘straordinaria’ come semplicemente è e deve essere: ‘ordinaria’. Solo in questo modo si potrà raggiungere il prima possibile l'immunità e riprendere la vita normale. Però ripeto: per quanto encomiabile l'iniziativa non sia uno spot random ma si continui nei prossimi giorni dando opportune comunicazioni, evitando inutili lunghissime code assembramenti”.