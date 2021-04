Imperia, furto in un negozio in via Bonfante: indagini in corso dei Carabinieri

Indagini in corso dei Carabinieri di Imperia per risalire all'identità della donna che oggi pomeriggio, all'apertura, ha rubato alcuni articoli di bigiotteria nel negozio 'Bijou Brigitte', in via Bonfante approfittando di un momento di distrazione della commessa.

Il valore della refurtiva, un orologio e alcune collanine, non supera i 10 euro. Sul posto è giunta una pattuglia dell'Arma che ha raccolto la testimonianza della dipendente del negozio. Secondo la testimonianza, la presunta ladra avrebbe i capelli corti e scuri, indosserebbe gli occhiali e un piumino e una borsa blu.

Da quanto trapela la donna sarebbe italiana e avrebbe circa 60 anni.