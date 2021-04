Target |

Target: Angela Boutique, abiti da sposa e cerimonia dal 1993

La raffinata boutique di Imperia gestita da Angela Iengo trasforma sogni in realtà.

Angela Boutique nasce a Imperia nel 1993 grazie alla felice intuizione di Angela Iengo, titolare del negozio. La passione per gli abiti le viene tramandata proprio dalla sua famiglia che vantava diversi negozi di sartoria a Napoli. All’inizio il negozio di Imperia si specializza in maglieria di cashmere ma successivamente la titolare decide di orientare la sua attività verso il mondo delle cerimonie, vestendo i matrimoni più esclusivi a Imperia e in tutta la Liguria. Oggi l’abito più richiesto dalle spose è sicuramente quello romantico con la scollatura a cuore, inoltre quest’anno gli spacchi e i pizzi vanno molto di moda. Per quanto riguarda i colori invece, il bianco va sicuramente per la maggiore ma anche il color cipria e il bianco avorio sono sempre più apprezzati dalle spose. Grazie alla professionalità della titolare i clienti sono seguiti a trecentosessanta gradi, non solo nella scelta dell’abito più adatto, ma anche negli accessori. Anche lo sposo vuole la giusta attenzione, infatti numerosi sposi alla semplicità oggi preferiscono di gran lunga la particolarità. Nulla è lasciato al caso: dai gioielli alle spille di varie misure e colori. Molto apprezzate dagli uomini anche le scarpe lavorate. Professionalità ed amore per il proprio lavoro, questo il piccolo grande segreto messo in campo da Angela Boutique per far vivere ad ogni sposo il suo giorno speciale. Anche se negli ultimi mesi parlare di abiti da sposa non è stato semplice e tante coppie hanno dovuto spostare la data del proprio matrimonio, il mondo del wedding è pronto per ripartire e rivivere la magia dell’abito bianco.

Ilaria Salerno

