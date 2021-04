Difesa, sottosegretario Mulè: “A Genova forte rapporto tra città e Forze Armate”

“Dalla tragedia del ponte Morandi il rapporto tra la città di Genova e le Forze Armate si è ancora più rafforzato. L’esercito ha messo in campo tutte le risorse a disposizione per aiutare la città a rialzarsi dopo quel terribile 14 agosto 2018 e da un anno a questa parte, per fronteggiare l’emergenza pandemica che ha colpito l’Italia e il mondo intero. In questo contesto ho avuto l’onore di visitare il Comando Militare Esercito Liguria a Genova e di apprezzare da vicino ancor di più la professionalità dei 100 militari coinvolti nell’Operazione Strade Sicure sul territorio ligure: un’operazione che ha come obiettivo non solo quello di vigilare e presidiare punti di interesse sensibili ma anche di garantire protezione e sicurezza ai cittadini nonché di assicurare l’intervento immediato e tempestivo in caso di necessità”.



Lo dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, a margine della visita al Comando Militare Esercito Liguria a Genova.