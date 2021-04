Coronavirus: 'Ospedaletti per tutti' chiede ad alta voce di rispettare tutte le regole

'Ospedaletti per tutti' vuole far sentire la propria voce: "Comprendiamo i giovani, comprendiamo i commercianti e capiamo tutti i disagi e le problematiche che stiamo attraversando, ma propio per questo che chiediamo ad alta voce di rispettare tutte le regole che conosciamo a memoria perché il nostro paese possa tornare al più presto nella normalità confidiamo che voi tutti comprendiate e che al più presto si torni alla normalità. Al primo posto la salute".