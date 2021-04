Sanremo: quarantena anticipata all'asilo di Villa Vigo, nuova lettrice a difesa delle maestre della scuola

Un’altra nostra lettrice, Elisabetta Lolli, ci ha scritto in difesa delle maestre dell’asilo di Villa Vigo a Sanremo:

“Perché loro e in particolare la maestra Monica fanno e danno il massimo per i nostri bambini e non li espongono al pericolo. Né tantomeno farebbero qualcosa per ledere le famiglie. Ci sono dei protocolli e vengono seguiti e ho sempre riscontrato minuzia, accorgimenti, senso del dettaglio e protezione. Io sto attentissima perché ho i genitori anziani e ho fatto molto caso ai comportamenti. Mi sento col cuore in mano e consapevolezza di spezzare più di una lancia in loro favore”.