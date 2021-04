I ringraziamenti del Sanremese Club Boazzo a Marco e Riccardo Del Gratta

"In questo momento di avvicendamento della dirigenza il Sanremese Club Boazzo, presieduto da Roberto Ormea, vuole ringraziare pubblicamente Marco e Riccardo Del Gratta che, da ormai molti anni, hanno sostenuto la società e sono riusciti a mantenere la compagine matuziana in serie D. Senza il loro instancabile impegno la squadra sarebbe sicuramente retrocessa in categorie inferiori. Con questo sentito ringraziamento mi auguro di rappresentare anche tutti i tifosi e non solo i nostri soci. Un grande in bocca al lupo al nuovo presidente Alessandro Masu che dal 1° luglio avrà in mano le sorti della società biancoazzurra. Roberto Ormea".