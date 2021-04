Pallanuoto: domani alla 'Cascione' la Rari Nantes Imperia ospita l'Aquatica Torino (A2 femminile)

Domani alla piscina 'Cascione' di Imperia comincerà il girone di ritorno della Rari Nantes. Le giallorosse di Merci Stieber ospiteranno Aquatica Torino nella 5a giornata del girone Nord-Ovest di Serie A2. A dirigere l'incontro sarà il signor Andrea Rondoni della sezione di Savona.

All'andata, le imperiesi trovarono un'eroica vittoria in casa delle piemontesi. Dopo essere andate in svantaggio di cinque reti, Comba e compagne sono tornate alla carica finalizzando la rimonta con il gol dell'argentina proprio a fil di sirena. La partita che verrà tramessa in streaming sulla pagina Facebook della Rari Nantes Imperia e sul canale Youtube dei giallorossi.

Ecco le convocate di Merci Stieber: Sarah Sowe (Cap., portiere), Martina Giai (portiere), Angelica Amoretti, Elisa Martini, Sara Amoretti, Anna Amoretti, Sofien Mirabella, Giorgia Cappello, Carla Comba, Giorgia Ferraris, Lise Accordino, Alessia Iazzetta, Elisabetta Sattin.