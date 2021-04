Nel campionato di serie B, la Pallamano Ventimiglia vince contro il Vigevano

È finita da poco la partita di campionato serie B tra Pallamano Ventimiglia e Vigevano. Ecco le dichiarazioni della Presidentessa Paola Nanni:

"Le mie dichiarazioni non saranno di tipo tecnico, ovviamente, ma partono dal cuore. Questo incontro era molto importante per il morale di tutti, dopo l'ultima sconfitta. Usciamo da un periodo difficile per la nostra Società per vari motivi e avevamo bisogno di una iniezione di energia. E così è stato, i ragazzi hanno dato prova di grande maturità. Purtroppo, per motivi personali, il nostro coach Pippo Malatino non ha potuto essere presente, ma è stato degnamente sostituito da Massimo Agnese e Ivano Perilli, che hanno saputo infondere fiducia alla squadra e portarli alla vittoria.

Non nominerò nessun giocatore perché sarebbe fare torto a qualcuno. La coesione tra loro è stata fantastica, i ‘vecchi’ hanno portato avanti il risultato e quando questo era acquisito e sono entrati in campo i più giovani, non hanno fatto altro che proseguire sulla via della vittoria, quindi complimenti a tutti. Oggi abbiamo avuto la conferma che, la Pallamano Ventimiglia, è una macchina quasi perfetta, una grande famiglia in cui tutti sanno svolgere in maniera razionale il proprio ruolo.

Questa vittoria è dedicata a tutti noi, ma in particolare a Pippo Malatino, lui sa perché. Non posso che essere molto orgogliosa dei miei Leoni e di tutti i collaboratori, stiamo costruendo una gran bella realtà, in un periodo così difficile per tutti. Ora 15 giorni di pausa, durante i quali si dovrà preparare una sfida difficilissima con il Palazzolo, quindi testa alla prossima sfida senza perdere la concentrazione”.