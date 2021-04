Sanremo: Fratelli d'Italia invita i cittadini ottantenni a vaccinarsi oggi e domani direttamente presso il centro Vaccinale di Taggia

Appresa l’importante iniziativa da parete di Asl 1 Imperiese riguardante la campagna vaccinale promossa a favore dei nostri concittadini over 80, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sanremese plaude all’iniziativa e invita la cittadinanza della suddetta fascia di età e residente nel distretto sanitario sanremese a recarsi presso la stazione ferroviaria di Taggia oggi 10 aprile e domani 11 aprile per ricevere il vaccino. Stessa iniziativa vale per i cittadini del distretto Ventimigliese che potranno recarsi presso il centro vaccinale di Camporosso. "Un appuntamento molto importante" ricordano i consiglieri comunali Luca Lombardi e Federica Cozza.