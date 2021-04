Provincia di Imperia uscita dalla zona rossa: confermato l'evento di pulizia dei litorali di domenica 18 aprile

Vista l'uscita dalla zona rossa, le associazioni ‘BordiEventi’ di Bordighera e ‘Conchiglia Blu’ di Ventimiglia confermano l’evento fissato per il 18 aprile, volto alla sensibilizzazione contro la dispersione del materiale plastico in mare, che vedrà l’impegno dei propri volontari e di chiunque abbia desiderio di partecipare alla raccolta di tali rifiuti abbandonati lungo i nostri litorali.

La ‘Plastic Free ONLUS’, a seguito di alcune segnalazioni, ha confermato di non considerare l’attività delle due associazioni rivierasche in linea con la propria manifestazione, prevista per la stessa giornata (ma in realtà già qui fissata per lo scorso febbraio e poi rimandata di mese in mese causa emergenza sanitaria) in quanto le due stesse associazioni non sono ufficialmente affiliate alla Plastic Free, ed ha richiesto che fosse resa nota l’indipendenza assoluta fra i due eventi.

“Siamo dispiaciuti – evidenziano ‘BordiEventi’ e ‘Conchiglia Blu’ - di non poter portare a tutti gli effetti un contributo anche di mero appoggio ad un’iniziativa che sembrava volta puramente ed esclusivamente alla tutela dell’ambiente, ma resta comunque l’impegno per la causa, la conferma dei due appuntamenti a Bordighera e Ventimiglia, e l’invito a tutti i cittadini a partecipare”.