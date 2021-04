Sanremo: asfalto disastrato sulla pista ciclabile, Gorlero “Subito un appalto da 50 mila euro per la manutenzione”

E' stato ufficializzato l’ingresso di Amaie Energia come gestore del tratto sanremese della pista ciclopedonale. Una splendida striscia d’asfalto a due passi dal mare che, però, necessita di urgenti e significativi interventi di manutenzione.

Il fondo stradale, infatti, è letteralmente distratto in diversi tratti, tanto da rappresentare un reale pericolo sia per i ciclisti che per i pedoni. L’ultimo infortunio risale a pochi giorni fa (leggi la notizia cliccando QUI). Dal centro ai Tre Ponti la ciclabile rischia di diventare un percorso a ostacoli e, per il momento, l’unico atto di manutenzione è stato quello di segnalare gli avvallamenti con la vernice rossa e posizionare un cartello. Soluzione che sa molto di manleva in caso di infortuni.

L’argomento è stato discusso anche durante la conferenza stampa, alla presenza del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, del presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero e del Cda della società partecipata. “Il direttore Luca Pesce ha un piano triennale di manutenzione e in merito ha stretti contatti con Regione Liguria - ha commentato in merito il presidente Gorlero - partiremo immediatamente con un piccolo appalto da 50 mila euro per la sistemazione degli asfalti nei punti più ammalorati”.

“Interverremo immediatamente per la manutenzione, non con parole e basta - ha aggiunto Antonio Fera, membro del Cda di Amaie Energia - già da giorni ci stiamo preoccupando per l’illuminazione della galleria verso Ospedaletti e del progetto per le assi di legno sotto la passeggiata dell’Imperatrice. Stiamo cercando di costituire all’interno di Amaie Energia una squadra interna di manutenzione per intervenire sui piccoli lavori accorciando i tempi. Avremo operai a disposizione per intervenire immediatamente”.

Il passaggio del tratto sanremese della pista ad Amaie Energia è stato messo nero su bianco il 1° di aprile. Ora si spera che gli interventi siano davvero rapidi, in tempo per l’estate.