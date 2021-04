L'Istituto Ruffini Aicardi di Sanremo e Taggia protagonisti con Linea Verde (foto)

Lo staff di Linea Verde nella sua puntata sanremese non ha esitato a contattare il Ruffini Aicardi come istituto scolastico che esprime sul territorio l’eccellenza nel campo della filiera agroalimentare.

L’istituto dislocato tra le sedi di Sanremo e Taggia ha attirato l’attenzione degli autori della trasmissione per la sua offerta formativa ispirata alla filosofia di filiera corta di qualità, grazie ad una una sintesi sinergica tra le sue due anime: quella dell’indirizzo Agrario, con l’azienda annessa che ha come vocazioni principali quelle del florovivaismo e delle coltivazioni orticole biologiche, e quella dell’Alberghiero, noto a livello nazionale per le performance del suo ristorante didattico.



Il Dirigente scolastico Maria Grazia Blanco nel corso dell’evento ha avuto il piacere di incontrare il prof. Ciro Vestita, medico dietologo e fitoterapeuta consulente della trasmissione, che illustrando le caratteristiche nutrizionali dei fiori eduli, coltivati nell’azienda agraria e utilizzati magistralmente nelle cucine dell’alberghiero, ha concordato un progetto editoriale con il coinvolgimento della scuola. La visita della equipe televisiva di cui non si anticipano i dettagli, poiché sarà trasmessa su Rai1 il 16 maggio, si è conclusa nella meravigliosa location della terrazza sul mare dell’Istituto Alberghiero con la Sfilata dei Piatti Fioriti.



Un vero e proprio carillon di gusti e colori della tradizione locale. Un viaggio tra gli elementi cari al mondo culinario locale, dall'olio extravergine di oliva taggiasca, al gambero rosso di Sanremo, passando per il bruss, il carciofo diPerinaldo. Il tutto accompagnato dal mondo dei fiori eduli, un settore in espansione da diversi anni e sul quale l'Alberghiero sta puntando molto introducendoli come elemento complementare al piatto. Un'idea che si sposa bene con le ricette tradizionali.



"Un particolare ringraziamento - hanno sottolineato dall'Istituto - oltre a tutto il personale della scuola per la sua preziosa collaborazione, va alla prof.ssa Antenucci B. che ha coordinato l’evento e ai docenti Antonelli F., Fornara C., Gaiaudi V., Iacono A., Revello L., Valenzano G., Sola A., che hanno seguito l’attività laboratoriale dell’Azienda Agraria e del Ristorante Didattico".