Una nostra lettrice, Rosanna Rossi, ci ha scritto per ringraziare i reparti di rianimazione dell’ospedale di Sanremo, l’area Covid e il reparto di Pneumologia ospedale di Imperia:

“Ringrazio personalmente di cuore questi reparti che in questo mese di ricoveri vari mi hanno aiutato in ogni modo e con professionalità a riprendere in mano la mia vita. Grazie mille a tutti”.