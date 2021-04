Taggia: gli rubano la bici da corsa nel carruggio vico Banchero, la rabbia di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore di Taggia, Lorenzo Bracco, ci ha scritto per commentare il furto della sua bicicletta:

“Ringrazio pubblicamente chi ha avuto la brillante idea di rubare la mia bici da corsa ‘Torpado’, nel carruggio vico Banchero. Mi auguro solo di non trovarla a breve in vendita su qualche profilo face book. Ringrazio anche il vicinato e gli amici che hanno divulgato la foto con l'intento di farmela ritrovare. Infine invito tutti a stare molto attenti ai propri mezzi o oggetti personali e non lasciarli incustoditi visto che ultimamente è stato rubato un passeggino di un bimbo all'interno di un portone nel centro storico di Taggia”.