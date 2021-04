Prematura scomparsa di Alessandro e Lianalisa, il cordoglio dei volontari della Protezione Civile di Cervo

"I volontari della Protezione Civile di Cervo partecipano con grande commozione al dolore della volontaria Carlotta per la prematura perdita di entrambi i genitori Alessandro e Lianalisa. Lianalisa è sempre stata attiva nel mondo del volontariato, una persona sensibile e sempre disponibile ad aiutare il prossimo e la comunità. Lei era una nostra volontaria ed ha sempre partecipato alla vita associativa con grande passione e dedizione, sempre presente nelle emergenze e in tante iniziative. Vogliamo ricordare una delle ultime iniziative organizzate da lei 'il giorno della Befana', dove insieme ad altri volontari ha portato un regalino a ogni bimbo di Cervo, donandogli un sorriso e un attimo di gioia in questo difficile periodo di pandemia. Liana con la sua esperienza e professionalità era per noi un punto di riferimento, lascia un vuoto incolmabile nella nostra associazione e rimarrà per sempre nei nostri cuori".