Pallavolo: per il campionato Under 13 femminile derby in casa Mazzucchelli tutto a tinte green

La ripresa della attività per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, dopo la pausa pasquale, è avvenuta mercoledì 07/04/2021 dove al Mercato dei Fiori, alle ore 16.30, si è disputato il derby tutto a tinte green tra la Mazzucard e la 101 Caffè Mazzucchelli, partita valida per il campionato Under 13 femminile.

Il derby ha visto uscire vincente la squadra 101 Caffè Mazzu che si è imposta per 3 - 0. Di seguito Il punteggio dei vari set: 17/25, 17/25, 21/25.

A fine match entrambi I coach delle 2 squadre Mazzucchelli si sono espressi in maniera positiva sulla partita, volendo sottolineare quanto questa prestazione delle loro ragazze sia stata un’ottima occasione per vedere buone giocate ma anche per capire dove lavorare con più precisione negli allenamenti per correggere le disattenzioni commesse durante la partita.

Il prossimo impegno della formazione 101 Caffè Mazzucchelli è per domani, quando affronterà a Sanremo, a Villa Citera alle 14, la Maurina Volley. La Mazzucard sarà invece impegnata giovedì alle 17.15, al Mercato dei Fiori, dove affronterà l’Oliflor Sanremo nel derby cittadino