Pallavolo: la Grafiche Amadeo si impone 3-1 nel derby stracittadino di Serie C femminile sulla Nlp Sanremo

Match in fotocopia rispetto al girone di andata per la Grafiche Amadeo che si impone anche al ritorno nel derby contro la Nlp Sanremo per 3-1, nel campionato di Serie C femminile di volley.

La squadra di Fernando Guadagnoli e Sabrina Maragliano perde il primo set (25-17) ma, successivamente e senza mai rischiare imponendo il proprio gioco, si aggiudica tre set consecutivi per 25-20, 25-11e 25-19.

Nota negativa l'infortunio al palleggiatore titolare della Grafiche Amadeo, Anna Bozzano, che nel primo set ha riportato la parziale distorsione a una caviglia o lo stiramento del polpaccio. Prossimo incontro per la Grafiche Amadeo, sabato ad Albissola contro la prima in classifica.