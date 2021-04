Automobilismo: è scattato oggi il weekend di rally a Sanremo, si parte con lo storico (Foto e video)

Si sono accesi questa mattina i motori del 36° Sanremo Rally Storico. Alle 9.30 di questa mattina i 75 concorrenti che hanno superatole verifiche di ieri hanno preso il via delle sei prove speciali di giornata, per fare ritorno in parco assistenza alla Vecchia Stazione a Sanremo alle 17.50 di questa sera dopo aver percorso 245 chilometri di cui 54.80 di speciali.

Domani seconda frazione della gara valida per il Campionato Italiano, Campionato Europeo e Michelin Historic Rally Cup, con partenza alle ore 7.00 e conclusione alle 15.15 con altre otto prove speciali. In totale il 36° Sanremo Rally Storico si sviluppa su 436 km di percorso, suddivisi in 14 prove speciali, pari a 131,30 km cronometrati.

