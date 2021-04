Il mondo online conviene: vantaggi e benefici delle piattaforme digitali

I servizi e le attività online presentano numerosi punti di forza rispetto agli “equivalenti” tradizionali: tra questi ci sono non solo la costante disponibilità e la facilità di interazione con schede prodotto o software, ma anche alcuni vantaggi tipici delle piattaforme online che attirano gli utenti e li invogliano a compiere acquisti, utilizzare i servizi e cogliere le opportunità offerte dai rispettivi siti web.

Vantaggi delle piattaforme online: immediatezza, bonus e buoni sconto

Come accennato, uno dei vantaggi più rilevanti delle piattaforme online è quello della loro disponibilità costante e la conseguente raggiungibilità immediata. Le possibilità di ricevere buoni sconto, promozioni esclusive o vantaggi riservati sono benefici “accessori” che però molto spesso fanno la differenza a parità di prestazioni: l’utente infatti è portato a scegliere ciò che più si avvicina ai propri desideri e alle proprie esigenze ed è disposto a effettuare molte ricerche per prendere la decisione migliore. Per questo motivo sono sempre di più le piattaforme che offrono la possibilità di confrontare i punti di forza appartenenti a specifiche attività online: che si tratti di casinò digitali e dei bonus con o senza deposito che offrono ai nuovi utenti iscritti per poter giocare a giochi da casinò e slot machine gratis in maniera istantanea, oppure di codici sconto da riscuotere al primo acquisto presso e-commerce di qualsiasi genere, dall'abbigliamento all'arredamento, in modo da abbassare l'importo dello scontrino digitale nel giro di pochi clic e ottenere lo stesso prodotto o servizio a una cifra più conveniente.

I metodi di pagamento digitale più popolari, grazie ai quali pagare online in pochi secondi

Un altro vantaggio dell’acquistare beni o prodotti online (o più semplicemente di effettuare transazioni digitali) è quello di poter avere a propria disposizione metodi di pagamento aggiuntivi rispetto a quelli destinati agli acquisti “classici”, effettuati dal vivo nei negozi: quando si sceglie di acquistare un prodotto o di usufruire di un servizio online, al giorno d’oggi si può scegliere anche di effettuare il pagamento tramite uno dei tanti portafogli elettronici a disposizione degli utenti oltre che tramite carta di credito o debito o in contrassegno. Uno dei portafogli elettronici più popolari è sicuramente PayPal, nato negli Stati Uniti nel dicembre 1998 e oggi adottato dalla maggior parte dei negozi e delle attività online, ma esistono anche numerosi altri servizi di questo genere come Skrill (servizio di micropagamento nato nel 2001 in Regno Unito), Neteller (altro servizio di trasferimento di denaro online inglese, risalente al 1999) o Stripe (fondato nel 2011 a Berlino ma con sede negli Stati Uniti). Ai metodi di pagamento tradizionali si aggiungono perciò quelli digitali presenti in questo elenco e molti altri: in comune hanno tutti l’essere intuitivi e semplici da utilizzare, anche direttamente da smartphone, tablet o dispositivi smart indossabili come gli SmartWatch.





Fonte: Unsplash.com

Non c'è dubbio perciò che l'innovazione tecnologica rappresenti un elemento fondamentale nell'evoluzione dei servizi digitali: dalle possibilità garantite dalle piattaforme online alle opportunità conferite dai pagamenti digitali, le attività più evolute sono quelle che di fatto vengono aggiornate più spesso.