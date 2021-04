L'imprenditore Alessandro Masu entra nella Sanremese Calcio che gestirà dalla prossima stagione calcistica

Entra nella compagine societaria della Sanremese l’imprenditore Alessandro Masu, titolare della Mcs Srl, i cui cantieri hanno sede alla Marina di San Lorenzo al Mare.

Alessandro Masu affiancherà l’attuale società fino al termine della stagione agonistica, per poi subentrare in prima persona a partire dal 1° luglio. In un periodo di grande emergenza generale, questo importante ingresso in un club storico come la Sanremese, si inserisce in un più ampio e articolato progetto di rilancio della società, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il settore giovanile, e punta a rinsaldare e a valorizzare ulteriormente il legame sportivo, economico e sociale con il territorio.

Nato a Torino nel 1973, Alessandro Masu è un grande appassionato e conoscitore del mondo del calcio. Cresciuto nelle giovanili del Torino, in compagnia di giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano come Christian Vieri, Andrea Sottil e Sandro Cois, ha un passato da giocatore anche nei dilettanti. Nel corso della sua carriera ha indossato varie maglie tra cui quelle di Rivoli, Acqui, Asti, Bra, Colligiana e Argentina Arma.

Certo di poter dare il proprio contributo affinché un giorno la Sanremese possa rientrare nel calcio che conta, Alessandro Masu si pone anche l’obiettivo di far crescere i giovani del vivaio sanremese contando sul legame di amicizia che lo lega al responsabile del settore giovanile del Torino Calcio, Massimo Bava, e ad altri professionisti del settore.