Sanremo: una nostra lettrice ringrazia il personale del reparto di Medicina dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice, Caterina Modena, ci ha scritto per ringraziare il reparto di Medicina dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo:

“Sono stata una vostra paziente fino ad oggi ed ora in dimissione. Vorrei ringraziare tutto il personale sanitario e non per il calore, l'umanità, la disponibilità, la preparazione, il rispetto, e quant'altro che mi avete dimostrato. E’ stato come essere a casa. È importante in un periodo storico come questo trovare persone professionalmente preparate ad affrontare criticità non indifferenti. Tengo a sottolineare l'importanza dell'impegno che ognuno di loro mette tutti i giorni in questa guerra così estenuante. Quindi un grosso ringraziamento a tutti quanti ed in particolar modo al Dott. Massimiliano Uccelli ed al Coordinatore Filippo Ierardi per il personale del comparto”.