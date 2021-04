Sanremo: una mamma ci scrive su Villa Vigo "Sono illazioni di alcuni genitori ma abbiamo fiducia nel personale"

Una nostra lettrice, Roberta Di Marco, ci ha scritto per rispondere alle mamme che, questa mattina, sono intervenute per denunciare un ritardo di informazioni sulle quarantene a Villa Vigo, asilo di via Zefito Massa a Sanremo:

“In qualità di mamma di una bambina frequentante Villa Vigo e di rappresentante di sezione mi sento in dovere di dissentire dalle illazioni che in questi giorni sono state enunciate da alcuni genitori, in merito alla quarantena a cui sono sottoposti alunni e maestre. E' innegabile che ci siano stati dei ritardi nelle comunicazioni che hanno creato disagi e qualche motivato timore alle famiglie. Non compete a me cercare le ragioni e le responsabilità, ma è ovvio che questo disguido sia stato motivato da ragioni organizzative e non certo da intenzioni lesive da parte dell'istituzione scolastica. Nel momento in cui un genitore decide di affidare il proprio figlio ad un'istituzione scolastica si presuppone che in essa riponga piena fiducia, anche in un momento difficile e rischioso come quello di una pandemia. Personalmente ho preferito correre il rischio di incorrere in qualche quarantena piuttosto che negare a mia figlia la possibilità di una vita normale, normalità di cui l'asilo è sicuramente parte importante. Certo, questa scelta non ci sarebbe stata qualora non avessi nutrito massima fiducia nell'asilo e nel personale scolastico tutto. Le procedure che le maestre avrebbero messo in atto, ovvero le ‘bolle’ e i procedimenti di disinfezione quotidiana, sono state rese chiare ai genitori sin da inizio anno scolastico e tutti ne erano al corrente; stessa cosa per quanto riguarda la frequenza del refettorio. Purtroppo, come molte altre scuole sanremesi, anche a Villa Vigo è arrivato il Covid e le quarantene. Penso che nessun genitore abbia mai pensato che l'asilo potesse esserne esente dal rischio, ma non perchè mancasse la buona volontà o la serietà nel rispetto delle regole delle maestre e del personale scolastico, ma perchè luogo frequentato non da robot ma da persone che, in quanto tali, potevano incorrere nel contagio! Il pensiero della maggior parte dei genitori non è vedere le maestre come delle untrici che agiscono nell'intento di danneggiare alunni e famiglie; fortunatamente la maggior parte dei genitori vede nelle maestre e nel personale scolastico delle persone che cercano di fare tutto il loro meglio per garantire normalità e serenità ai nostri bambini. Una normalità che, un anno fa, era impensabile e che a settembre 2020, ad inizio anno scolastico, tutti auspicavamo potesse compiersi, anche solo per qualche mese. Pertanto, piuttosto che cercare di ledere la serietà di Villa Vigo insinuando dubbi, cercherei di vedere tutto il buono che innegabilmente c'è e che è riscontrabile quotidianamente nella serenità dei bambini”.