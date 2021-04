Sanremo: stufo di vedere le proprie gomme coperte di pipì dei cani, lascia un messaggio esplicito (Foto)

Il caso è particolare anche se si tratta di una prassi ormai nota da tempo. Stiamo parlando delle minzioni dei cani, che vengono fatte espletare dai proprietari un po’ ovunque. Pur evidenziando che, da qualche tempo si nota la maggior responsabilità nel raccogliere le deiezioni canine, sulla pipì invece i problemi rimangono.

E, questa volta, le foto che ci arrivano da via Fratelli Ascquasciati (dietro il Casinò) sono davvero particolari. Il proprietario di un’auto, forse stufo di vedere le proprie gomme inondate dalle minzioni dei quattro zampe, ha sistemato sulle stesse alcune ‘protezioni’ in plastica, con un esplicito cartello.

Un modo come un altro per chiedere ai proprietari dei cani una attenzione maggiore nel far espletare i bisogni alle bestiole. Effettivamente, pur non essendo nulla di gravissimo dobbiamo sempre tenere presente che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri. E gli ‘altri’ possono anche provare fastidio nel trovare le gomme dell’auto sempre piene di pipì dei cani.