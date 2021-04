Sanremo: quarantena 'retroattiva' a Villa Vigo, una nostra lettrice replica alle proteste di alcuni genitori

Una nostra lettrice, Martina Marzuoli, ci ha scritto in relazione alle proteste di alcuni genitori di bambini che frequentano l’asilo di ‘Villa Vigo’ a Sanremo:

“Ci sono grosse inesattezze su quanto affermato dai genitori. Le insegnanti hanno presentato sintomi nella giornata di venerdì 3 aprile e, subito dopo aver ricevuto il risultato del tampone il 4, hanno avvisato le famiglie. Sono state le insegnanti che hanno segnalato tempestivamente i fatti alle famiglie mentre la mail dell’Asl è arrivata in ritardo. La segnalazione non spetta alle insegnanti che comunque lo hanno fatto lo stesso appena hanno avuto il risultato. Secondo quanto affermano i genitori sempre che ci sia una irresponsabilità da parte della scuola che, invece, non c'è stata. La quarantena retroattiva è stata decisa dall’Asl edè stata fatta partire 48 ore dall’arrivo dei sintomi. Come facevano le insegnanti ad avvisare prima se prima stavano bene? Noi genitori, la maggior parte, siamo dalla parte delle insegnanti e della scuola. Non è corretto che un paio di genitori si permettano di diffamare pubblicamente soprattutto su basi non vere. Mi correggo la frase le insegnanti lo avessero attaccato ai nostri figli ma volevo scrivere il contrario se i nostri figli lo avessero attaccato agli insegnanti. In merito alle 4 sezioni positive su 5 di quest'inverno non è vero. Sono state 2 le sezioni e, successivamente un altra ma sempre in tempi diversi. Ed erano positivi alcuni bambini. Questi genitori accusano gli insegnanti come appestati pericolosi e loro hanno sventato la pandemia? E se fossero stati i nostri figli asintomatici ad aver contagiato gli insegnanti, magari da qualche bambino che come spesso capita viene portato a scuola con tosse e raffreddore?”