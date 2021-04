Sanremo: proseguono le rimostranze delle mamme di Villa Vigo "Le tempistiche sono state corrette"

Una nostra lettrice, Elisa Tumino (mamma di una bimba che frequenta la Scuola dell'Infanzia di Villa Vigo a Sanremo), ci ha scritto per intervenire dopo le dichiarazioni di alcuni genitori inviperiti, che hanno temuto per l'incolumità delle famiglie nelle festività Pasquali per un ritardo di comunicazione da parte delle maestre:

“Forse a questi genitori non è ancora ben chiara la ‘catena’ di contact tracing che deve effettuare dapprima l'Istituzione Scolastica e a seguire L'Asl. Le tempistiche purtroppo sono inevitabili per la verifica dei presenti/assenti e appunto il loro tracciamento, anzi, è quasi encomiabile il fatto che la scuola ci abbia comunicato via mail il provvedimento di quarantena a carico di Villa Vigo nel giorno di Pasqua poichè sta a significare che la Segreteria Scolastica era lì ‘sul pezzo’. Si potrebbe fare più in fretta di così? Boh forse sì ma dato che la privacy è un sacrosanto diritto le maestre non erano tenute ad autodenunciarsi ai genitori ai primi sintomi (tra l'altro senza ancora il risultato del tampone) come richiesto da alcuni parenti nell'articolo, è compito del GSAT fare gli opportuni accertamenti e ricerca di contatti. Noi per primi ci stavamo recando dai nonni per il pranzo Pasquale ma appena arrivata la mail, alle 11 circa, abbiamo fatto dietro-front. Tutte queste diffamazioni presenti nell'articolo effettuate dai genitori sulla mancanza del rispetto del DM 80 le trovo davvero infondate e di cattivo gusto in quanto gli spazi dell'aula mensa sono stati senz'altro valutati dagli ispettori dell'Asl e non creati di loro sponte dalle insegnanti. Il ‘girare’ per le classi delle maestre è stato senz'altro autorizzato dalla Preside data la penuria di insegnati per le sostituzioni dovute ad assenze e tanto altro ancora ci sarebbe da dire ma, purtroppo, l'ottusità a volte maschera l'ovvio e nonostante i colloqui di questi genitori con Preside e Fiduciaria ecco il servizio diffamatorio. Dispiace che sia uscito questo articolo con l'opinione negativa di una minoranza di genitori perché la maggior parte dei parenti invece dell'Asilo si fida e il personale è sempre disponibile a dissipare ogni dubbio riguardo al rispetto della normativa. Ma soprattutto mi chiedo: Perché continuano a mandare in quell'asilo i loro figli se non pensano di essere al sicuro? Per continuare a fare illazioni e polemiche liberamente? L'offerta formativa delle Scuole dell'Infanzia di Sanremo è ampia. Un anno fa dicevamo ‘Da tutto questo ne usciremo migliori’… ecco non sembra”.