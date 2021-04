Sanremo: lamentele sulla comunicazione dall'asilo di Villa Vigo, nuova risposta di una mamma

Una nostra lettrice, Serena Pastore, ci ha scritto il suo pensiero e quello di tanti altri genitori in risposta alle mamme che lamentavano una scarsa comunicazione dall’asilo di Villa Vigo:

“Specifico che il pensiero riportato in quell’articolo è solo di una minima parte di genitori, mentre la stragrande maggioranza ha un’opinione completamente diversa e non ha mai messo in dubbio il rientro a scuola dei propri figli. È davvero un dispiacere leggere le parole di questa mamma che decide di infangare l’asilo Villa Vigo e tutte le persone che ci lavorano. Noi, in quanto genitori di bambini frequentanti lo stesso asilo, abbiamo potuto vedere e toccare con mano l’osservanza delle disposizioni da parte di insegnanti e collaboratori scolastici e la serietà delle stesse nello svolgimento del loro ruolo, sempre nel rispetto delle regole scolastiche e sanitarie. Purtroppo, nonostante sia stato più volte specificato, continua ad essere fraintesa la tempistica della quarantena all’interno delle scuole: le maestre hanno iniziato a sviluppare i sintomi il 1° aprile, hanno richiesto il tampone il giorno 2 ed è stato eseguito come da disposizioni del’Asl il giorno 3. Il referto positivo è arrivato la sera del giorno 3 aprile quindi l’Asl ha disposto la quarantena per tutti i contatti delle 48h precedenti all’inizio dei sintomi delle persone positive. In questo modo sono stati messi in quarantena tutti i frequentanti l’asilo, sia bambini sia collaboratori, nei giorni 30 e 31 marzo. Tutta la tempistica della quarantena ha seguito in piena regola il protocollo Asl e non è giusto che per una opinione personale di questi genitori venga messa in discussione la professionalità delle insegnanti. Teniamo a ringraziare ancora una volta tutte le maestre ed il personale scolastico per il loro lavoro impeccabile con i nostri bambini e poiché troviamo che da parte loro ci sia sempre stato rispetto delle norme previste dal DM80 e di tutte le procedure imposte dall’Asl. Mai come quest’anno è importante che all’interno della scuola ci sia un ambiente sicuro, tranquillo e pulito ed è quello che riscontriamo noi ogni giorno a Villa Vigo. Nonostante le disposizioni attuali abbiano modificato l’organizzazione della scuola, i bambini trovano maestre sempre pronte ad accoglierli e tante attività in linea con il ‘metodo’ Villa Vigo”.