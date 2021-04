Sanremo: gli affari di venerdì e sabato risollevano la Pasqua del Mercato Annonario, tra i banchi tanti piemontesi e lombardi

Tutto come da previsione. Dopo una settimana pre-pasquale da bollino rosso, il Mercato Annonario di Sanremo si è ripreso alla grande nei giorni immediatamente antecedenti le feste. Venerdì e sabato i banchi hanno lavorato bene soprattutto con i prodotti freschi che in molti hanno scelto per Pasqua e Pasquetta in casa senza ristoranti e senza troppe possibilità di movimento.



“Abbiamo lavorato bene venerdì e anche sabato nonostante l’assenza del mercato di piazza Eroi - commenta Domenico Alessi, storico commerciante dell’Annonario e referente cittadino di Confesercenti - adesso, però, ne paghiamo le conseguenze. Già questa mattina non c’è più nessuno”.

I commenti dal Mercato Annonario riferiscono di un sabato con tanti turisti tra i banchi, soprattutto piemontesi e lombardi. Grandi assenti: i francesi. Mentre, contrariamente a quanto si poteva pensare alla vigilia, l’assenza del mercato del sabato non ha fermato gli affari richiamando anche più clienti locali.

Ma quella del weekend di Pasqua è stata solo una piccola illusione. Come emerge anche dalle parole di Domenico Alessi, passate le feste l’Annonario è tornato a fare i conto con una zona rossa che pesa come un macigno sull’economia locale.