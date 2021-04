Ginnastica: ottimi risultati per gli atleti e le squadre della Riviera dei Fiori al campionato regionale di Serie D

Si è svolta il 28 marzo scorso, al 'PalaMarco' di Albenga, la 2ª Prova del campionato regionale di Serie D di ginnastica ritmica che ha visto la partecipazione di ben 6 squadre della Ginnastica Riviera dei Fiori e di oltre 40 squadre della zona A, dal ponente genovese al confine.

La Serie D ha un programma tecnico particolare: ogni squadra, a seconda dei livelli, deve eseguire un esercizio collettivo, uno di coppia in successione e un individuale. Le ginnaste ponentine si sono ben comportate e gli esercizi spesso sono stati in linea con le aspettative dei tecnici della sezione Monia Stabile, Lorenza Frascarelli, Daniela Breggion, Vittoria Arieta, Andrea Vittoria Rosso e del DS Alice Frascarelli. Le gare hanno avuto punteggi molto vicini tra loro e i podi erano alla portata delle atlete RdF, con tutte le squadre che hanno ottenuto il pass per i nazionali di Rimini.

Soddisfatte le allieve della gara LB che hanno ottenuto un buon terzo posto con Matilde Marsiglia, Greta Parente, Sofia Alagna, Anna Farina e Vittoria Cavallero. Nella stessa prova, ma categoria junior 5° posto per Sara Sofia, Serena Bazzoli e Giorgia Piatti. Nel livello LC 7ª classificata la squadra composta da Monica Meli, Michela Andreoli e Matilde Falco.

Riguardo la prima gara di giornata (livello LA), le tre squadre allieve della RdF non sono certo state favorite dal turno di gara che le ha viste scendere in pedana alle 8 e 30 del mattino(praticamente le 7 e 30 vista l’entrata in vigore dell’ora legale), con le procedure dei controlli sanitari che ne hanno limitato i tempi delle prove pre-gara. Nell’insieme bene le nostre giovani ginnaste Laura Garibaldi Marta Scipione e Alice Clhoe Iaria (settime) , Alicia Alonso, Micol Colucci, Anna Ferraro e Alice Simonetti(none) e Virginia Cukai, Marie Panizzi ed Angelica Pavan (undicesime).

Dopo la breve pausa, sabato prossimo a Milano, 2ª prova del campionato nazionale Gold di trampolino elastico che vedrà impegnata la ginnasta ponentina Alessia Saccoccia che proverà a qualificarsi per la finale nazionale. Sempre sabato, al polo sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo è prevista la 1ª prova del campionato regionale di Serie D di ginnastica artistica femminile. L’organizzazione è stata affidata dal Comitato Regionale FGI, alla Ginnastica Riviera dei Fiori che avrà 5 squadre impegnate al volteggio, trave e corpo libero.

"Certo il periodo è veramente impegnativo - sottolinea la dirigenza della RdF - il nostro sodalizio cerca con l’entusiasmo, la passione e le professionalità presenti in società, di portare avanti gli impegni al meglio, ma c’è bisogno di una svolta ‘politica’ su come viene gestita tutta la situazione sportiva, specie nelle attività rivolte ai giovani e giovanissimi che sono i più penalizzati in questo travagliato ultimo anno sportivo".