Rugby: a Imperia ripartono gli allenamenti al Pino Valle e si guarda a giugno per i primi match

L'Imperia Rugby-Union Riviera Rugby si sta preparando per ripartire. La Federazione Italiana Rugby ha riaperto dal primo aprile gli allenamenti con il contatto. Verranno sempre adottate le procedure preventive: tamponi cadenzati e ciò che è previsto dagli attuali regolamenti sanitari.



Al “Pino Valle” di Imperia l’attività non si è mai fermata, sono stati rispettati tutti i termini di regolamento sanitario, tutti hanno lavorato con assoluta resilienza, allenandosi, facendo sacrifici, evitando di utilizzare gli spogliatoi, nell’ attesa di poter svolgere qualche agognata partita. Al momento si guarda a giugno per i primi incontri sul campo ma sempre con una ragionevole dose di prudenza, visto che non c'è ancora alcuna ufficialità.



"Ripartire dalla base. Tema principale del rugby italiano in queste settimane, è anche la priorità del nuovo presidente federale, Marzio Innocenti. Anche Imperia, anche la Riviera, è una base. Sta anzi diventando una base solida ed esemplare. Vediamo perché. - spiegano dalla società imperiese - Le notizie, vero, sono state finora fornite in modo oculato e parsimonioso, ma tant’è, chiunque fa la sua parte e la parte che può, senza troppa enfasi, come è nello stile del mondo ovale. In ogni caso il “Pino Valle” di Imperia è stato un porto sicuro per tutta l’attività giovanile, quella sotto il 14 anni. Anzi, quest’ultima categoria è stata infine classificata di interesse nazionale sportivo e quindi potrà adoperarsi nelle future partite, facendo allenamento a pieno titolo".



"Senza considerare quindi le under 16, 18 e la Seniores, che mantengono i loro ranghi e il loro status, impressionano i numeri del settore giovanile, targato Imperia Rugby. Ci sono persino bambini sotto i 4 anni così come molti altri under 6. Almeno venti elementi…non è cosa da poco. La tendenza si conferma con under 10 e under 12 per arrivare al pieno successo numerico nella under 14, con 30 giovani atleti: neanche i professionisti, talvolta, hanno numeri di questo tipo sempre disponibili. Merito dell’affidabilità e della competenza del gruppo di tecnici e dirigenti, nonché dell’assistenza di club house e del settore sanitario. Al netto dei titoli tecnici di ogni allenatore, il sistema è oliato e ricco di figure di rilievo" - aggiungono.



Questo l'elenco dei tecnici in forze al sodalizio imperiese:



"Tecnici under 4/6: Alessandra Ravotto, Paolo Novaro, Davide Pozzati, Viviana Bousquet, Alice Mori La Ravotto è fisioterapista, campionessa mondiale di sport di contatto, molto vicina al mondo dei diversamente abili. Paolo e Davide rappresentano le guardie esperte della Seniores e hanno una vita rugbistica da raccontare. Allo stesso modo Viviana, mamma e atleta completa, dotata di particolare sensibilità. Alice ha mangiato pane e rugby da sempre, giungendo anche in prima divisione nazionale con il Cus Torino.

Tecnici Under 8: Vincenzo Zumbo e Guglielmo Borzone. Una splendida coppia di giovani, dove il primo è anche insegnante di Scienze Motorie e il secondo è un esempio di luminosa carriera nel contesto ovale imperiese.

Tecnici Under 10: Alessandro Ardoino, Riccardo Archimede e Davide Ferraro. Giovani per i giovani, fratelli maggiori per un gruppo molto affiatato. Studenti con la testa a posto, giocatori da sempre…

Tecnici Under 12: Mariuccia Reitano e Enrico Abbo, come dire, la voce dell’esperienza. Hanno sicuramente globuli rossi ovali, però dalla loro parte c’è autorità e competenza, considerando la fascia di età a loro cura. Insegnante la prima, professionista il secondo, rugbisti con famiglia di rugbisti, genitori ed esempi.

Tecnici Under 14: Alessandro Castaldo, Elvezio Reitano e Ezio Archimede: un mix di esperienza per la categoria che prepara all’ingresso nel mondo dei grandi. Altissima densità di fosforo nell’esperienza di tutti, con una importante competenza multisportiva, l’insegnamento delle Scienze Motorie e molto altro.



"Si lavora quindi con uno scopo sportivo reale, quelle delle partite volontarie per tutte le categorie dall’ under 14 in su. Base in Liguria e tanta tanta attesa…più di un anno, se saranno a giugno. - chiosano - Il sistema societario Imperia Rugby-Union Riviera Rugby si sta già attrezzando con i tamponi antigenici settimanali in relazione alle partite di cui si parlerà fra non molto. E per il momento, alla fine della “zona rossa”, tutte le categorie nuovamente in campo".