La zona rossa non ferma il Rallye di Sanremo, da giovedì il via alla 68ª edizione: in città 360 equipaggi

L’emergenza covid e la zona rossa non fermano la tradizione sportiva locale. Nel prossimo weekend andrà in scena la 68ª edizione del Rallye di Sanremo, fortemente condizionata dalla situazione attuale. Questa mattina l’edizione 2021 è stata presentata in conferenza stampa streaming con gli organizzatori rappresentati da Sergio Maiga, il sindaco Alberto Biancheri, l'assessore allo Sport del Comune Giuseppe Faraldi e gli assessori regionali Gianni Berrino e Simona Ferro.

“Abbiamo deciso di portare avanti in massima sicurezza tutti gli eventi a partire dal Festival e la Milano-Sanremo e con lo stesso spirito affrontiamo la nuova edizione del Rallye - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - un'edizione fantastica con più di 360 equipaggi con migliaia di presenze nei nostri alberghi. È incredibile la promozione che tutto il territorio potrà avere”.

“L'edizione di quest'anno è una grande soddisfazione dopo quello che ci è successo l'anno scorso - ha aggiunto il presidente Sergio Maiga - la grande partecipazione è un riconoscimento alla storia del Sanremo, pensiamo anche che la Hyundai quest'anno utilizzerà le strade del Rallye di Sanremo per provare le proprie vetture del mondiale. Speriamo di poter ragionare in futuro anche sul ritorno nel panorama europeo”.

L'assessore allo Sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, ha poi dichiarato: “Mi fa piacere essere riuscito a portare avanti il Rallye di Sanremo, importante la sinergia con la Regione per un protocollo di intesa per avere il Rallye nella nostra città e con il Tavolo del Turismo che ha capito l'importanza della manifestazione. C'è da augurarsi che questo sia un buon viatico per le future edizioni quando queste presenze saranno numeri importanti per il turismo locale”.

In collegamento è intervenuto l'assessore regionale allo Sport, Simona Ferro: “Sono doppiamente emozionata, non solo per prendere parte a questa grande manifestazione ma anche perché lo sport in questo momento verte in situazioni drammatiche e far sì che certi eventi possano sempre continuare e mantenere alto il nome dello sport è una grande emozione. È un evento molto seguito e merita tutto l'eco che ha”.

“Sono soddisfatto che quest'anno la Regione sia intervenuta in modo consistente nel supportare l'organizzazione del Rallye di Sanremo - ha aggiunto l'assessore al Turismo di Regione Liguria, Gianni Berrino - faccio i complimenti all'organizzazione, l'annullamento di ottobre è stato un duro colpo e sapere che con il Rallye l'attenzione tornerà anche nell'entroterra dà ulteriore importanza all'aspetto sportivo dell'evento ma non solo”.

Non ci sarà il pubblico, lungo il percorso è vietato ogni possibile assembramento tanto che la macchina apripista verificherà anche l’eventuale presenza di gruppi per poi procedere all’eventuale annullamento della tappa inc caso si verifichi il mancato rispetto delle norme.



Proprio in vista delle prime prove, il sindaco questa mattina ha firmato un’ordinanza con la quale si chiede all’Automobile Club del Ponente, organizzatore del 68° Rallye di Sanremo, del 22° Rally delle Palme, del 36° Sanremo Rally Storico e della 35ª Coppa dei Fiori di “adottare tutte le misure necessarie e idonee a garantire il rispetto delle norme in vigore, in particolare l’assenza di pubblico e il rispetto dei protocolli emanati”. Inoltre l’ordinanza del Comune impone “il divieto a tutte le persone presenti sul percorso della gara di assistere alla manifestazione sportiva e di formare assembramenti, con il rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le misure di prevenzione previste per l’emergenza epidemiologica”.