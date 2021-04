Canoa: titolo italiano a Milano per Amanda Embriaco e bronzo per il K4 della Canottieri Sanremo

Ottimi risultati per la Canottieri Sanremo, sabato scorso all’idroscalo di Milano, dove si sono svolti i campionati italiani di canoa sulla distanza dei 5000 metri. La manifestazione ha visto la partecipazione di 78 società provenienti da tutta Italia ed il sodalizio matuziano ha partecipato con 17 atleti nelle diverse categorie.

Titolo italiano di Amanda Embriaco e bronzo del k4 under 23 che confermano ancora una volta l’ottima preparazione dei canoisti sanremesi. I primi a scendere in acqua sono stati i K2 Ragazzi (14-15anni) che, nonostante la loro prima esperienza nelle categorie assolute, hanno dimostrato grinta e determinazione. Ottimo quinto posto per Camilla Pompili e Beatrice Pignotti. Tredicesimo, invece, per Simone Tommasini e Francesco Bittini e 14° per Federico Martini e Nicolò Ravasio.

Nella categoria Junior ottimo il 7° posto del K2 di Alessandro Martini e Lorenzo Dragoni e 4a piazza del K4 di Martina Cecchini, Ilaria Vacondio, Alice Rolfo e Ruggiero. Gli ultimi a gareggiare sono stati gli Under 23 con il K4 di Luca Sparneri, Samuele Siciliano, Lorenzo Mauro e Simone Grossi Bianchi: dopo una gara combattuta fino all’ultima pagaiata hanno conquistato una meritatissima medaglia di bronzo.

Subito dopo Amanda Embriaco, nella gara KL3 senior si è aggiudicata il titolo italiano davanti all’atleta delle fiamme oro". Siamo contenti dei risultati dei ragazzi che – commentano i due allenatori Monica Albarelli e Diego Pizzamiglio insieme al presidente Sergio Tommasini - evidenziano sono senza alcun dubbio frutto del loro grande impegno e lavoro ,non e facile conciliare scuola e sport ad alto livello”.

Prossimo appuntamento per il 24 e 25 aprile, sempre a Milano, con la prima gara internazionale per club dell’anno.