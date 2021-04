Nuovo bando di ACEB Camporosso per le associazioni no profit della provincia

ACEB Camporosso ha pubblicato il nuovo bando per un contributo 2021 rivolto alle associazioni no profit della provincia di Imperia attraverso il quale è possibile richiedere un finanziamento per un progetto proposto.

Il consiglio direttivo dell’associazione, dopo attenta valutazione, sceglierà quello ritenuto maggiormente meritevole. Si consiglia di leggere con attenzione e di non tralasciare nulla ai fini di una corretta compilazione. Saranno poi effettuate attente verifiche da parte di ACEB.

Il regolamento completo del bando è visionabile e scaricabile, insieme a tutta la documentazione di partecipazione, sul sito: www.aceb-ets.com. La domanda dovrà pervenire entro il 31 ottobre, all’indirizzo di posta certificata PEC: aceb-ets@pec.it.