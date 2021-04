Sanremo: Italia Viva chiede agevolazioni per anziani e disabili che andranno a Taggia per farsi vaccinare

Patrizia Acquista e Valerio Ferrari, i coordinatori di Italia Viva in provincia di Imperia chiedono agevolazioni sul trasporto per anziani e disabili che dovranno farsi vaccinare a Taggia. La proposta è stata inviata al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e al direttore generale della Asl 1 Imperiese, Silvio Falco.



"Invitiamo questi enti a valutare, per quanto di competenza, il potenziamento dei servizi di trasporto, sottoscrivendo un idoneo atto con il Consorzio Taxi Sanremo che preveda una tariffa fissa agevolata per il percorso Sanremo - Stazione Taggia (sede del Centro Vaccinazioni del Distretto Sanremese) per le sole categorie anziani e disabili. Tale misura, affiancandosi al servizio di trasporto pubblico della linea Sanremo - Taggia, agevolerebbe notevolmente la mobilità delle persone fragili, oltre a garantirne una riduzione del rischio di possibile contagio durante gli spostamenti"